HOME NEWS JATIM

Geger, Anak 4 Tahun Diculik Pelaku Bersajam di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |00:30 WIB
Geger, Anak 4 Tahun Diculik Pelaku Bersajam di Malang
Ilustrasi penculikan (Foto: Ist)
A
A
A

MALANG - Anak berusia 4 tahun di Kabupaten Malang, Jawa Timur diduga diculik seorang pria di rumahnya. Korban berinisial ADR (4) merupakan warga Perumahan Pesona Mutiara Tidar, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau.

Pelaku diduga masuk ke rumah korban, dan menodongkan pisau ke pengasuh serta asisten rumah tangganya sebelum membawa kabur ADR, dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna oranye, pada Kamis (22/5/2025)

Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S mengatakan, laporan penculikan sudah diterima dan saat ini kasus tersebut dalam penanganan Satreskrim Polres Malang dan Unit Reskrim Polsek Dau.

“Benar, kami menerima laporan adanya dugaan penculikan anak di wilayah hukum Polsek Dau. Saat ini, masih dalam penyelidikan dan proses pendalaman,” kata Danang saat dikonfirmasi, Kamis.

Informasi dihimpun, insiden itu bermula saat ibu korban, ACA (34), pergi ke sebuah kafe di kawasan Oro - Oro Dowo, Kota Malang, untuk bertemu seseorang yang mengaku ingin membicarakan urusan bisnis. Sekitar 30 menit kemudian, ibu korban mendapat telepon dari asisten rumah tangga (ART) yang panik, dan mengatakan ada seseorang masuk ke rumah sambil membawa senjata tajam.

"Pelaku menodongkan pisau kepada ART dan langsung membawa anak bungsu Adinda tanpa diketahui motif jelasnya," kata dia.

 

