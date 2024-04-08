H-2 Lebaran, Kondisi Arus Lalu Lintas di GT Kalikangkung Terpantau Lengang

SEMARANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah terpantau lengang pada Senin (8/4/2024) pagi. Kondisi lalu lintas pun sangat lancar saat ini.

Dari pantauan MPI di lapangan, tak ada pergerakan signifikan dari kendaraan arah Jakarta menuju Semarang. Mereka bisa melaju dalam kecepatan maksimum saat melintas GT Kalikangkung.

Mayoritas pengendara, terpantau didominasi oleh kendaraan roda empat. Sesekali, bus antar kota dan provinsi juga turut melintas GT Kalikangkung.

Berdasarkan data Pos Terpadu GT Kalikangkung, jumlah kendaraan yang melintas tak lebih dari dua ribu per jamnya. Hal itu diketahui dari pendataan pada pukul 00.00 hingga 02.00 WIB Senin (8/4/2024).

Dari data yang diolah, menunjukan kendaraan yang meljntas pada pukul 00.00-01.00 WIB mencapai 1.525 unit. Sementara pada pukul 01.00-02.00 WIB, tercatat ada 1.394 kendaraan yang melintas di GT Kalikangkung.