Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

H-2 Lebaran, Kondisi Arus Lalu Lintas di GT Kalikangkung Terpantau Lengang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |05:27 WIB
H-2 Lebaran, Kondisi Arus Lalu Lintas di GT Kalikangkung Terpantau Lengang
Gerbang Tol Kalikangkung (foto: MPI/Achmad)
A
A
A

SEMARANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah terpantau lengang pada Senin (8/4/2024) pagi. Kondisi lalu lintas pun sangat lancar saat ini.

Dari pantauan MPI di lapangan, tak ada pergerakan signifikan dari kendaraan arah Jakarta menuju Semarang. Mereka bisa melaju dalam kecepatan maksimum saat melintas GT Kalikangkung.

Mayoritas pengendara, terpantau didominasi oleh kendaraan roda empat. Sesekali, bus antar kota dan provinsi juga turut melintas GT Kalikangkung.

Berdasarkan data Pos Terpadu GT Kalikangkung, jumlah kendaraan yang melintas tak lebih dari dua ribu per jamnya. Hal itu diketahui dari pendataan pada pukul 00.00 hingga 02.00 WIB Senin (8/4/2024).

Dari data yang diolah, menunjukan kendaraan yang meljntas pada pukul 00.00-01.00 WIB mencapai 1.525 unit. Sementara pada pukul 01.00-02.00 WIB, tercatat ada 1.394 kendaraan yang melintas di GT Kalikangkung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137155//polisi_amankan_dan_bantu_pemudik_lebaran_2025-MkqK_large.jpg
Survei Indikator: Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 hingga Operasi Ketupat Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136443//prabowo_puji_mudik_2025_terbaik_sepanjang_sejarah-1p7G_large.jpeg
Prabowo Puji Mudik 2025: Terbaik Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131168//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-X0CV_large.jpg
Evaluasi Pengelolaan Mudik, Kakorlantas Amanatkan Tata Kelola Transportasi Publik Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131092//polisi_bantu_mobil_pemudik-nVEY_large.jpg
Survei : Pemudik Puas Kinerja Polri Amankan Mudik 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980//ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914//mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement