HOME NEWS JABAR

Volume Kendaraan di Jalur Mudik Gentong Diprediksi Meningkat Malam Nanti

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |15:18 WIB
Volume Kendaraan di Jalur Mudik Gentong Diprediksi Meningkat Malam Nanti
Simpang Gentong (Foto : MPI)
A
A
A

TASIKMALAYA - Jalur mudik Gentong menjadi jalan alternatif bagi para pemudik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ataupun Jawa Tengah. Diprediksikan jalur itu akan ramai dilintasi para pemudik dari sore hingga malam hari.

Kanit Pengendali Operasional Polres Tasikmalaya Kota, Ipda Yahya Sopwan Sauri menyebut jika terjadi kepadatan volume kendaraan, maka pihaknya akan memberlakukan skema one way.

"Ini diperkirakan nanti sore atau malam, lihat situasi kalau dari arah Garut tidak nampung mungkin dari satlantas Tasikmalaya kota akan one way dari Gentong ke Ciawi" kata Yahya kepada MNC Portal Indonesia di Pos pengamanan Ciawi, Senin (8/4/2024).

Untuk hari ini, menurutnya terjadi penurunan volume kendaraan yang melintas jalur Gentong dibandingkan hari kemarin. Kendaraan roda dua masih mendominasi Jalur Gentong ini.

"Sekarang alhamdulillah agak turun, kemarin meningkat hampir dua jalur," sambungnya.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di jalur mudik Gentong sekitar pukul 14.50 WIB, arus lalu lintas terbilang ramai lancar. Selain kendaraan pribadi nampak juga beberapa bus melintas jalur itu.

Halaman:
1 2
      
