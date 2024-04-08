Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ini 3 Nopol Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan di Tol Japek KM 58

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |14:56 WIB
Ini 3 Nopol Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan di Tol Japek KM 58
TKP kecelakaan di Tol Japek (Foto : MPI)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan 3 nomor polisi (nopol) kendaraan yang terlibat kecelakaan di ruas Tol Jakarta - Cikampek (Japek) KM 58 arah Cikampek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno mengatakan kejadian kecelakaan melibatkan Bus Primajasa bernomor polisi B 7655 TGD dengan satu unit Daihatsu Grandmax bernomor polisi B 1635 BKT dan kendaraan Daihatsu Terios bernomor polisi E 1399 MF.

"Kami turut prihatin atas kejadian kecelakaan ini hingga menimbulkan korban jiwa. Saat ini Ditjen Hubdat telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut," ujar Hendro dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Hendro mengatakan kecelakaan tersebut terjadi karena diduga kuat supir Daihatsu Grandmax mengalami kelehaman. Sehingga hilang fokus dan masuk lajur contraflow dan akhirnya menabrak bus dari arah Jakarta.

"Namun diduga ada faktor kelelahan pengemudi Daihatsu Grandmax sehingga mobil keluar ke jalur yang mengarah ke Jakarta," ujar Dirjen Hendro.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan hingga saat ini ada 2 korban kecelakaan yang baru bisa diidentifikasi identitasnya.

