Korban Kecelakaan Maut Tol Japek: 7 Pria dan 5 Wanita

KARAWANG - Proses identifikasi korban kecelakaan maut di Tol Jakarta-Cikampek KM 58 masih berlangsung di RSUD Karawang, Jawa Barat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, turut meninjau langsung proses identifikasi korban

Muhadjir mengatakan ada 7 pria dan 5 wanita penumpang Grand Max yang meninggal dunia atas kejadian nahas itu.

"Kemudian dari sisi identitas sementara yang bisa diketemukan ada dua, pertama KTP Ciamis jenis kelamin laki-laki. Kedua dari INAFIS diketemukan berdasarkan yg ada di badannya yg masih di kenali itu berasal dari Kudus," kata Muhadjir Effendy kepada wartawan hari ini.

Lebih lanjut, Muhadjir Effendy mengatakan seluruh korban akan mendapat asuransi penuh dari pihak Jasa Raharja. Dia juga turut berduka terkait kecelakaan maut ditengah arus mudik 2024.

"Saya juga meminta posko seluruhnya untuk mencari tahu identitas kendaraan terutama yang mengalami kecelakaan ini makanya saya mohon untuk rekan-rekan wartawan imbauan dari kami agar siapa saja yang tahu yang mengalami kecelakaan ini agar dilaporkan ke kepolisian setempat," ujar dia.