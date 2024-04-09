Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Umat Muslim di AS Diperkirakan Rayakan Idul Fitri pada 10 April Esok

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:04 WIB
Umat Muslim di AS Diperkirakan Rayakan Idul Fitri pada 10 April Esok
Umat muslim di AS diperkirakan rayakan Idul Fitri pada 10 April esok (Foto: Morocco World News)
RABAT - Menurut Dewan Fiqih Amerika Utara, umat Islam di Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan merayakan Idul Fitri pada 10 April tahun ini.

“Bulan Baru Astronomi terjadi pada hari Senin, 8 April 2024 pukul 18:21 Waktu Universal. Pada tanggal 8 April, tidak ada tempat di bumi yang saat matahari terbenam elongasinya 8 derajat dan bulan berada 5 derajat di atas matahari,” kata dewan tersebut, dikutip Morocco World News.

Oleh karena itu, dewan memperkirakan hari pertama Syawaal, bulan ke 10 dalam kalender Islam yang menandai akhir Ramadhan, akan jatuh pada hari Rabu (10/4/2024).

Ramadhan, bulan suci ketika umat Islam berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam, dimulai pada 11 Maret di AS serta banyak negara lain seperti Arab Saudi.

Idul Fitri memiliki kedudukan khusus di kalangan umat Islam karena merupakan hari ketika berkumpul untuk salat Idul Fitri lalu makan untuk pertama kalinya setelah 30 hari berpuasa.

Namun di AS, Idul Fitri bukanlah hari libur resmi, karena AS bukanlah negara Muslim.

Pew Research Center mengatakan bahwa Muslim Amerika adalah populasi yang beragam dan terus berkembang, diperkirakan berjumlah 3,45 juta orang dari segala usia.

