HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Pemudik Gratis Naik Kapal Dobonsolo dari Jakarta-Semarang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |00:04 WIB
Cerita Pemudik Gratis Naik Kapal Dobonsolo dari Jakarta-Semarang
Pemudik gratis naik kapal dari Jakarta ke Semarang (Foto : MPI)
SEMARANG - PT. Pelni memberangkatkan 2.384 pemudik dan 947 sepeda motor dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Ribuan pemudik yang diangkut menggunakan KM Dobonsolo itu tiba sekitar pukul 09.14 di Pelabuhan yang berada di Ibukota Provinsi Jawa Tengah itu.

Salah satu pemudik, Nia (30) menyatakan, mudik menggunakan moda transportasi laut merupakan kali pertamanya.

Ia pun mendapatkan pesan positif di pengalaman pertamanya itu.

"Pertama kali (mudik naik kapal), kesannya enak si dapat makan juga buat sahur dan buka, bisa tidur, bisa bawa bayi juga," kata Nia kepada MNC Portal Indonesia di Dermaga 1 Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Senin (8/4/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Nia mudik bersama suaminya dan sang buah hati yang berusia tiga bulan.

Ia menyebutkan, dirinya merantau di kawasan Bintaro. Kemudian, ia akan mudik ke Demak, Jawa Tengah.

