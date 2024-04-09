Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pewarta Foto Ditabrak Angkot Bogor, Tangannya Harus Dioperasi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |01:07 WIB
Pewarta Foto Ditabrak Angkot Bogor, Tangannya Harus Dioperasi
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Pewarta foto Harian Radar Bogor Hendi Novian Lesmana, menjadi korban kecelakaan usai ditabrak angkot di Jalan Raya Pemda, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 07.58 WIB. Awalnya, angkot trayek 32 yang dikemudikan Andi Yatman melaju dari arah Bogor menuju Pemda.

"Di TKP bergerak ke kanan sedang mendahului kendaraan yang ada di depannya," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Senin (8/4/2024).

Mobil angkot tersebut pun menabrak korban yang sedang melaju dari arah berlawanan. Tidak sampai di situ, angkot yang melaju dalam kecepatan tinggi itu menabrak rumah milik warga hingga hancur.

"Terjadi benturan dengan motor, setelah itu angkot terus bergerak ke kanan hilang kendali menabrak sebuah rumah," jelasnya.

Dalam kejadian ini, Hendi mengalami luka pada bagian tangannya hingga harus dioperasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
