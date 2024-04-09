Pewarta Foto Ditabrak Angkot Bogor, Tangannya Harus Dioperasi

BOGOR - Pewarta foto Harian Radar Bogor Hendi Novian Lesmana, menjadi korban kecelakaan usai ditabrak angkot di Jalan Raya Pemda, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 07.58 WIB. Awalnya, angkot trayek 32 yang dikemudikan Andi Yatman melaju dari arah Bogor menuju Pemda.

BACA JUGA: Kesaksian Sopir Bus yang Tabrakan dengan Grand Max di Tol Japek KM 58

"Di TKP bergerak ke kanan sedang mendahului kendaraan yang ada di depannya," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Senin (8/4/2024).

Mobil angkot tersebut pun menabrak korban yang sedang melaju dari arah berlawanan. Tidak sampai di situ, angkot yang melaju dalam kecepatan tinggi itu menabrak rumah milik warga hingga hancur.

"Terjadi benturan dengan motor, setelah itu angkot terus bergerak ke kanan hilang kendali menabrak sebuah rumah," jelasnya.

Dalam kejadian ini, Hendi mengalami luka pada bagian tangannya hingga harus dioperasi.