HOME NEWS JATENG

2 Hari Jelang Lebaran, Tol Kalikangkung Terpantau Lengang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |20:47 WIB
2 Hari Jelang Lebaran, Tol Kalikangkung Terpantau Lengang
Gerbang Tol Kalikangkung (Foto: MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

SEMARANG - Arus mudik Lebaran 2024 di Tol Kalikangkung, Jawa Tengah mulai lengang, Senin (8/4/2024), atau dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kendaraan yang memasuki Gerbang Tol (GT) Kalikangkung tak sebanyak hari-hari sebelumnya.

Pantauan MNC Portal di GT Kalikangkung pukul 18.16 WIB, situasi arus lalu lintas di gerbang tol yang berlokasi di KM 414 Tol Trans Jawa itu terlihat hanya satu-dua antrean kendaraan yang melintas.

Saat ini, GT Kalikangkung mengaktifkan lebih dari 10 gate yang terdiri dari gardu tol utama dan mobile readers guna mempercepat transaksi nontunai itu.

 BACA JUGA:

Sementara itu, data Pos Terpadu Operasi Ketupat Candi di GT Kalikangkung dari pukul 06.00-16.00 WIB mencatat, mayoritas jumlah kendaraan per jamnya yang melintas di angka dua ribuan.

Tertinggi, pada pukul 11.00-12.00 WIB berada di angka 3.188 kendaraan per jam.

Halaman:
1 2
      
