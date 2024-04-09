2 Hari Jelang Lebaran, Tol Kalikangkung Terpantau Lengang

SEMARANG - Arus mudik Lebaran 2024 di Tol Kalikangkung, Jawa Tengah mulai lengang, Senin (8/4/2024), atau dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kendaraan yang memasuki Gerbang Tol (GT) Kalikangkung tak sebanyak hari-hari sebelumnya.

Pantauan MNC Portal di GT Kalikangkung pukul 18.16 WIB, situasi arus lalu lintas di gerbang tol yang berlokasi di KM 414 Tol Trans Jawa itu terlihat hanya satu-dua antrean kendaraan yang melintas.

Saat ini, GT Kalikangkung mengaktifkan lebih dari 10 gate yang terdiri dari gardu tol utama dan mobile readers guna mempercepat transaksi nontunai itu.

Sementara itu, data Pos Terpadu Operasi Ketupat Candi di GT Kalikangkung dari pukul 06.00-16.00 WIB mencatat, mayoritas jumlah kendaraan per jamnya yang melintas di angka dua ribuan.

Tertinggi, pada pukul 11.00-12.00 WIB berada di angka 3.188 kendaraan per jam.