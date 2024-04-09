6 Fakta Kecelakaan Tol Japek KM 58 yang Menewaskan 12 Orang

KECELAKAAN yang melibatkan tiga kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/4/2024) pukul 07.04 WIB, menewaskan 12 orang.

Berikut sejumlah fakta terkait kecelakaan maut tersebut:

1. Korban Tujuh Pria dan Lima Wanita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan sebanyak 12 orang tewas dalam kecelakaan melibatkan tiga kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/4/2024) pukul 07.04 WIB.

“Pertama-tama, turut berduka cita sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa di situasi mudik yang tentunya ini adalah peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan. Namun demikian ini menjadi satu musibah dan menjadikan bahan evaluasi,” kata Listyo mengawali konferensi persnya di RSUD Karawang, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Listyo mengatakan bahwa pihaknya dibantu TNI, Pemerintah Daerah, dari Kementerian Perhubungan, sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal sebanyak 12 orang karena kondisi lukanya cukup berat

“Sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah postmortem. Dan dari 12 jenazah Hasil dari 7 laki-laki dan 5 wanita, saat ini semuanya sedang dalam proses postmortem untuk mengambil jaringan, tubuh, kemudian juga properti-properti yang mungkin masih bisa didapat,” ujar Listyo.

2. Dua Korban Dikenali

Listyo mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa ada dua korban meninggal yang telah teridentifikasi yakni berasal dari Ciamis dan Bogor.

“Dan tadi juga diinformasikan ada 2 KTP yang didapatkan yang kemudian dikenali, identitas dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga ada yang satu berasal dari Ciamis dan satu berasal dari Bogor.”

Lebih lanjut, Listyo mengatakan untuk upaya selanjutnya yakni melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem yaitu pengambilan jenazah yang anda akan diambil oleh keluarga.

“Namun demikian, sebelumnya kita harus melakukan pengecekan terkait dengan DNA ataupun juga mengecek hasil properti yang ada sehingga kemudian nanti pada saat match bisa kita serahkan kepada keluarga korban,” pungkasnya.

3. Kesaksian Sopir Bus

Sopir bus bernama Heri yang terlibat dalam kecelakaan memberikan kesaksian peristiwa kecelakaan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 58. Dia menyebut, mobil Grand Max nyelonong saat jalan contra flow hingga adu benteng dengan mobil bus.