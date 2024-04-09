Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

6 Fakta Kecelakaan Tol Japek KM 58 yang Menewaskan 12 Orang

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |03:07 WIB
6 Fakta Kecelakaan Tol Japek KM 58 yang Menewaskan 12 Orang
Bus terlibat kecelakaan di Tol Japek KM 58 (Foto : Kemenhub)
A
A
A

 

KECELAKAAN yang melibatkan tiga kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/4/2024) pukul 07.04 WIB, menewaskan 12 orang.

Berikut sejumlah fakta terkait kecelakaan maut tersebut:

1. Korban Tujuh Pria dan Lima Wanita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan sebanyak 12 orang tewas dalam kecelakaan melibatkan tiga kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/4/2024) pukul 07.04 WIB.

“Pertama-tama, turut berduka cita sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa di situasi mudik yang tentunya ini adalah peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan. Namun demikian ini menjadi satu musibah dan menjadikan bahan evaluasi,” kata Listyo mengawali konferensi persnya di RSUD Karawang, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Listyo mengatakan bahwa pihaknya dibantu TNI, Pemerintah Daerah, dari Kementerian Perhubungan, sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal sebanyak 12 orang karena kondisi lukanya cukup berat

“Sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah postmortem. Dan dari 12 jenazah Hasil dari 7 laki-laki dan 5 wanita, saat ini semuanya sedang dalam proses postmortem untuk mengambil jaringan, tubuh, kemudian juga properti-properti yang mungkin masih bisa didapat,” ujar Listyo.

2. Dua Korban Dikenali

Listyo mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa ada dua korban meninggal yang telah teridentifikasi yakni berasal dari Ciamis dan Bogor.

“Dan tadi juga diinformasikan ada 2 KTP yang didapatkan yang kemudian dikenali, identitas dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga ada yang satu berasal dari Ciamis dan satu berasal dari Bogor.”

Lebih lanjut, Listyo mengatakan untuk upaya selanjutnya yakni melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem yaitu pengambilan jenazah yang anda akan diambil oleh keluarga.

“Namun demikian, sebelumnya kita harus melakukan pengecekan terkait dengan DNA ataupun juga mengecek hasil properti yang ada sehingga kemudian nanti pada saat match bisa kita serahkan kepada keluarga korban,” pungkasnya.

3. Kesaksian Sopir Bus

Sopir bus bernama Heri yang terlibat dalam kecelakaan memberikan kesaksian peristiwa kecelakaan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 58. Dia menyebut, mobil Grand Max nyelonong saat jalan contra flow hingga adu benteng dengan mobil bus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement