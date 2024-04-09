Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kardus Oleh-Oleh Pemudik Asal Bekasi Ini Bikin Makin Rindu Emak di Kampung

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |04:01 WIB
Kardus Oleh-Oleh Pemudik Asal Bekasi Ini Bikin Makin Rindu Emak di Kampung
Pemudik Bekasi saat membawa oleh oleh untuk emak (foto: dok MPI/Ferry)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Seorang pemudik asal Bekasi, Jawa Barat, Abu Bakar (29) punya cerita menarik di momen lebaran tahun ini. Ia akan pulang kampung ke Tasikmalaya, Jawa Barat menggunakan sepeda motor dengan memboyong istri dan kedua anaknya.

Ia berangkat dari rumahnya pada Senin (8/4/2024) pagi melewati jalur mudik arteri Karawang - Purwakarta - Bandung Barat. Hingga akhirnya Abu Bakar rehat sejenak di Masjid Jami Barussalam Panglejar, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.

"Ini udah ke-4 kalinya istirahat, karena kasian anak masih kecil. Jadi harus banyak istirahat juga. Memang setiap tahun mudik lewat jalur ini (Cikalongwetan)," tutur Abu Bakar.

Mudik lebaran tahun ini, Abu Bakar bersama istrinya punya cara tersendiri untuk mengeksresikan kerinduannya terhadap lrang tua mereka. Kardus yang berisi buah tangan seperti berbagai jenis kue itu berbeda dari yang lainnya karena terdapat tulisan yang cukup menghibur. Kardus itu Abu Bakar tempeli dengan tulisan 'OLEH-OLEH BUAT EMAK DI KAMPUNG'.

"Ini idenya dari istri saya. Katanya biar menghibur aja buat pemudik yang lain kalau baca. Isinya iya hasil kerja, biasa ada kue-kue buat orang tua," jelas Abu Bakar.

Abu Bakar bersama keluarganya melanjutkan perjalanan yang pastinya akan menguras tenaga. Bukan hanya jarak yang sangat jauh, namun kemacetan juga jadi kendala yang harus dilewatinya untuk sampai ke kampung halaman dan berlebaran bersama orang tuanya di Tasik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/625/3144341//scope_idul_adha_2025-5awo_large.jpg
Pemudik Padati Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133084//sesepuh_pesantren_buntet_cirebon-jqaF_large.JPG
Sesepuh Pesantren Buntet Apresiasi Kapolri: Arus Mudik-Balik Lebaran Sukses Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/614/3131212//menag_nasaruddin_umar-4NZY_large.jpg
Disinggahi 1,6 Juta Pemudik, Menag: Masjid Jadi Rumah Bersama di Tengah Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/52/3131086//ban-borK_large.jpg
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/52/3130707//spklu-geph_large.jpeg
Mobil Listrik Makin Diminati, Transaksi SPKLU saat Mudik Lebaran Naik 5 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement