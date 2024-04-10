India Rayakan Idul Fitri pada Hari Ini, Sebagian Esok Tanggal 11 April

INDIA - Tanggal pasti Idul Fitri ditentukan oleh kalender lunar Islam, yang didasarkan pada penampakan bulan sabit Syawal. India merayakan Idul Fitri pada hari ini dan sebagian wilayah merayakannya pada Kamis (11/4/2024).

Hal ini dikarenakan bulan sabit tidak terlihat pada Selasa (9/4/2024) di India yang berarti negara tersebut akan merayakan Idul Fitri pada Kamis (11/4/2024). Namun bulan sabit itu terlihat di Kerala yang berarti akan merayakan Idul Fitri pada hari ini.

Jika bulan terlihat pada tanggal 9 April di India, maka Idul Fitri akan dirayakan pada tanggal 10 April, sebaliknya akan dirayakan pada tanggal 11 April. Namun, bulan sabit Syawal telah terlihat di Kerala, yang berarti negara bagian tersebut akan merayakan Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri pada Rabu (10 April). Shahi Imam Bukhari dari Masjid Jama mengatakan seluruh India akan merayakan Idul Fitri pada Kamis (11/4/2024).

Bulan sabit tidak terlihat di Delhi, Hyderabad, dan Lucknow. Karena itu, perayaan Idul Fitri akan digelar pada 11 April.

Beberapa kota di India mengonfirmasi penampakan bulan pada 9 April, yang berarti Idul Fitri akan dirayakan di wilayah tersebut besok. Sejauh ini, Kargil dan Kerala telah mengkonfirmasi penampakan bulan sabit pada Selasa (9/4/2024).