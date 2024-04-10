Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perayaan Idul Fitri Dihantui Operasi Militer Israel di Lebanon Selatan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |15:22 WIB
LEBANON - Pada hari terakhir Ramadhan, desa-desa dan kota-kota di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel tidak seaktif biasanya saat mempersiapkan Idul Fitri, meskipun terkadang ada periode tenang dalam pertempuran antara Hizbullah dan pasukan Israel.

Hampir tidak ada belanja Idul Fitri di pasar, khususnya di kota-kota besar seperti Bint Jbeil, Khiam, Naqoura dan Mays Al-Jabal.

"Di kota-kota yang jauh dari perbatasan, tempat penduduk kota-kota garis depan mengungsi, “Idul Fitri tidak ada artinya selama penembakan roket dan peluru yang merusak ke rumah-rumah dan apa pun yang bergerak di jalan terus berlanjut,” kata Samer, ayah dari dua anak, dikutip Arab News.

“Suara ledakan yang mengerikan telah menimbulkan ketakutan dalam jiwa kami,” lanjutnya.

Hizbullah telah melakukan baku tembak dengan Israel di perbatasan selatan Lebanon sejak 8 Oktober, sehari setelah Hamas melancarkan serangan terhadap Israel yang menyebabkan meningkatnya ketegangan regional.

Lebih dari 27.000 orang mengungsi di kota Tirus dan daerah sekitarnya, dengan ratusan orang tinggal di tempat penampungan.

Pasar-pasar di kota tersebut melaporkan aktivitas pembelanja yang wajar, namun pembelian dibatasi pada pakaian dan persediaan makanan anak-anak.

Maryam, ibu dari lima anak, mengatakan bahwa masyarakat menghadapi kesulitan yang luar biasa dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka karena gaji mereka sangat terpengaruh oleh kemerosotan ekonomi di wilayah selatan. Selain itu, suasana ketakutan dan kecemasan yang disebabkan oleh serangan Israel semakin memperburuk situasi.

Selama kunjungan ke pasar komersial di wilayah selatan, Mohammed Saleh, pemimpin Kamar Dagang, Pertanian dan Industri di Sidon dan Lebanon Selatan, mengatakan bahwa serangan Israel di wilayah tersebut telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi sebesar 40 persen.

Halaman:
1 2
      
