Curi HP Marbot Masjid, Badut Keliling Diringkus Warga Ciawi Bogor

BOGOR - Pria berinisial MFN yang bekerja sebagai badut keliling ditangkap warga usai mencuri hanphone milik marbot masjid di Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/4/2024) pagi.

Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.30 WIB. Ketika itu, korban diketahui sedang membersihkan masjid.

"Marbot sedang bersih-bersih masjid, handphonenya ditaruh di celana yang di simpan di dalam masjid," kata Agus saat dikonfirmasi wartawan.

