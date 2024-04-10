Lebaran Idul Fitri, Hujan Guyur Seluruh Wilayah Jakarta saat Siang

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Rabu (10/4/2024) atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Hujan merata terjadi di wilayah Jakarta pada siang hari.

Pada pagi hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan berawan dan cerah berawan.

Saat siang, hujan intensitas sedang mengguyur Jakarta Barat. Sementara itu, hujan ringan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Sementara saat malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta akan berawan.

Adapun suhu udara di Jakarta berkisar 24 hingga 30 derajat celsius dengan kelembapan udara 75-95 persen.

(Qur'anul Hidayat)