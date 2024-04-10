Banjir Rendam Pasuruan, BNPB: Dua Orang Meninggal Dunia

JAKARTA - Musibah bencana banjir melanda Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut terdapat dua orang meninggal dunia akibat musibah tersebut.

"Satu orang berusia 40 tahun meninggal akibat tersengat listrik di Kabupaten Pasuruan, sedangkan di Kota Pasuruan satu anak berusia dua tahun tenggelam di sekitar rumahnya karena tidak bisa berenang ketika debit air meningkat," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi dalam keterangan BNPB dikutip, Rabu (10/4/2024).

Sugeng menjelaskan musibah banjir yang terjadi sejak Senin (8/4) tersebut disebabkan oleh meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Welang, Kedunglarangan, Petung dan Badong akibat intensitas hujan sedang hingga lebat di wilayah hulu sungai sekitar pukul 23.30 waktu setempat.

Sugeng menyatakan bahwa pihaknya telah mendistribusikan bantuan logistik maupun peralatan untuk penanganan banjir, yakni 4 unit perahu karet untuk evakuasi, bantuan makanan siap saji serta nasi bungkus untuk warga terdampak.

Selain itu, BPBD Provinsi Jawa Timur turut mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi kejadian yang dilengkapi dengan 1 unit perahu karet, 1 unit mobil pelayanan, 5 dus makanan siap saji dan air mineral.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, sejumlah kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan meliputi Kecamatan Kraton, Pohjentrek, Bangil, Beji, Rembang, Gondangwetan. Sedangkan di Kota Pasuruan meliputi Kecamatan Gadingrejo, Purworejo, Panggungrejo dan Bugul Kidul.

"Selain pemukiman warga, akses jalan Surabaya-Probolinggo turut terdampak banjir," ujarnya.