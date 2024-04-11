AS Batasi Perdagangan dengan 5 Perusahaan Terkait Drone yang Digunakan Rusia dan Houthi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) membatasi perdagangan dengan lima perusahaan pada Rabu (10/4/2024) yang dilaporkan membantu memproduksi dan mendapatkan drone untuk digunakan Rusia di Ukraina dan Houthi yang didukung Iran dalam serangan pengiriman di Laut Merah.

Perusahaan-perusahaan dari Rusia dan China atau Tiongkok termasuk di antara 11 perusahaan yang ditambahkan ke “Daftar Entitas” Departemen Perdagangan, yang berarti pemasok memerlukan lisensi sebelum mengirimkan barang dan teknologi kepada mereka.

Rusia telah meningkatkan serangan drone dan rudalnya terhadap fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan kerusakan signifikan dan mengancam terulangnya pemadaman listrik yang dialami pada tahun pertama setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

Departemen Perdagangan menambahkan entitas Tiongkok, Jiangxi Xintuo Enterprise Co, karena mendukung militer Rusia melalui pengadaan, pengembangan, dan proliferasi drone Rusia.

Shenzhen Jiasibo Technology Co. dari Tiongkok disebut-sebut sebagai bagian dari jaringan pengadaan komponen kedirgantaraan, termasuk aplikasi drone, untuk sebuah perusahaan pesawat terbang di Iran. Tiga entitas Rusia yakni Aerosila JSC SPE, Delta-Aero LLC, dan JSC ODK-Star, ditambahkan untuk menjadi bagian dari jaringan.

“Komponen-komponen ini digunakan untuk mengembangkan dan memproduksi UAV (kendaraan udara tak berawak) seri Shahed yang telah digunakan oleh Iran untuk menyerang kapal tanker minyak di Timur Tengah dan oleh Rusia di Ukraina,” kata pemberitahuan Federal Register, mengacu pada kendaraan udara tak berawak.

Serangan terhadap kapal termasuk kapal tanker minyak oleh kelompok Houthi yang didukung Iran telah mengganggu pelayaran global melalui Laut Merah. Kelompok Houthi Yaman mengatakan mereka membalas perang Israel melawan militan Hamas Palestina di Gaza.