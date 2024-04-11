Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Imbau Pemudik Atur Waktu saat Arus Balik Mudik

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |00:30 WIB
Polisi Imbau Pemudik Atur Waktu saat Arus Balik Mudik
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemudik diimbau untuk mengatur waktu perjalanan kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Diprediksi jika arus balik terjadi tanggal 13-16 April 2024 dengan kapasitas 250 ribu tetap akan membeludak.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, pergerakan kendaraan pada saat arus mudik lebaran 2024 sekitar 1,035.000 kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek.

"Kita sudah mempersiapkan untuk arus balik, karena kita telah meminta data sebanyak 1 juta kendaraan yaang akan masuk ke Jakarta dalam waktu tanggal, 13 April, 14 April, 15 April, 16 April. Mudah-mudahan 4 hari ini dibagi gitu," kata Latif kepada wartawan, Rabu (10/4/2024).

"Kalau pun 1 hari itu 250 ribu, itupun sudah cukup tinggi. Oleh sebab itu saya mengharapkan masyarakat yang kembali ke Jakarta mempersiapkan. Betul siap kondisi badannya dan siap operasional di jalan, jangan sampai kehabisan bensin, dan kendaraannya tidak siap," tambahnya.

Latif menyampaikan, pihaknya akan mengantisipasi penumpukan kendaraan pada saat arus balik. Setidaknya ada tiga titik krusial yang harus mendapat perhatian khusus diantaranya Simpang Susun Cikunir yang menuju ke Pondok Indah maupun Tanjung Priok dan menuju ke Halim.

"Nah tiga tempat ini adalah tempat krusial buat titik masuknya Jakarta yang kita perhatikan betul-betul," ucap dia.

Latif mengatakan, masyarakat yang pulang ke arah Bogor, Depok, Cibubur diimbau tak melewati ke Cikunir. "Karena ada waktu tempuh jarak tempuh yang signifikan," ucap dia.

