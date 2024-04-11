Jembatan di Lebak Putus saat Dilintasi Rombongan Peziarah, Tiga Luka

LEBAK - Sebuah jembatan gantung bambu di Desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, putus, Rabu (10/4/2024) atau di hari pertama Lebaran Idul Fitri 144 H. Tiga orang dilaporkan mengalami luka ringan.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 09.00 WIB. Dalam video yang di-posting akun Instagram @Inforangkasbitung terlihat sejumlah remaja di Lebak tengah melintas di jembatan penghubung Desa Lewi Ipuh dengan Desa Bendungan. Mereka menyeberang secara bersamaan sebari membuat konten video.

Nahas, di tengah perjalanan, jembatan yang beralaskan bambu dan kawat itu putus dan membuat mereka tercebur ke sungai.

Camat Banjarsari, Mahfud Basyir membenarkan peristiwa tersebut. Kata dia, para remaja melintas sembari membuat video.

"Itu jembatan kecil sebetulnya akses terdekat saja, jadi pada remaja ini melintas bersamaan sambil membuat video lalu jembatan putus,"kata Basyir saat dihubungi, Minggu (10/4/2024).

"Mereka mau ziarah setelah selesai Sholat Idul Fitri," tambah dia.

Basyir mengaku sebetulnya terdapat akses yang lebih layak dan aman yang bisa dilintasi masyarakat saat ingin melintas ke Desa Lewi Ipuh - Bendungan.

"Sudah ditangani oleh pembina desa, yang luka 1-3 orang hanya luka di kaki saja," tuturnya.