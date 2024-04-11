Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jembatan di Lebak Putus saat Dilintasi Rombongan Peziarah, Tiga Luka

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |07:02 WIB
Jembatan di Lebak Putus saat Dilintasi Rombongan Peziarah, Tiga Luka
Korban jembatan putus. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LEBAK - Sebuah jembatan gantung bambu di Desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, putus, Rabu (10/4/2024) atau di hari pertama Lebaran Idul Fitri 144 H. Tiga orang dilaporkan mengalami luka ringan.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 09.00 WIB. Dalam video yang di-posting akun Instagram @Inforangkasbitung terlihat sejumlah remaja di Lebak tengah melintas di jembatan penghubung Desa Lewi Ipuh dengan Desa Bendungan. Mereka menyeberang secara bersamaan sebari membuat konten video.

 BACA JUGA:

Nahas, di tengah perjalanan, jembatan yang beralaskan bambu dan kawat itu putus dan membuat mereka tercebur ke sungai.

Camat Banjarsari, Mahfud Basyir membenarkan peristiwa tersebut. Kata dia, para remaja melintas sembari membuat video.

"Itu jembatan kecil sebetulnya akses terdekat saja, jadi pada remaja ini melintas bersamaan sambil membuat video lalu jembatan putus,"kata Basyir saat dihubungi, Minggu (10/4/2024).

BACA JUGA:

Mudik Lebaran 2024, 572.598 Kendaraan Tinggalkan Jakarta via GT Cikampek Utama 

"Mereka mau ziarah setelah selesai Sholat Idul Fitri," tambah dia.

Basyir mengaku sebetulnya terdapat akses yang lebih layak dan aman yang bisa dilintasi masyarakat saat ingin melintas ke Desa Lewi Ipuh - Bendungan.

"Sudah ditangani oleh pembina desa, yang luka 1-3 orang hanya luka di kaki saja," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement