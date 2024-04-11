Cinta Segitiga Jadi Motif Pengeroyokan yang Viral di Jambi

JAMBI - Polresta Jambi berhasil mengungkap latar belakang terjadinya pengeroyokan seorang pemuda di kawasan sekitar area RRI, Telanaipura, Kota Jambi hingga viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu.

"Kasus ini bermotif cemburu, cinta segitiga korban. Sedangkan dua pelaku merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi dan mereka saling kenal. Jadi intinya faktor cemburu," ungkap Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, Kamis (11/4/2024).

Dia menceritakan, kejadian itu bermula adanya chating via WhatsApp antara korban dan pelaku.

Kemudian, chatingan tersebut timbul keributan sehingga terjadi perkelahian duel antara korban berinisial AJ dan pelaku berinisial A. Dalam duel seru tersebut, A terdesak akibat serangan dari A. Akhirnya, A minta bantuan rekannya berinisial F yang beradab tidak jauh dari TKP.

Lantaran dikeroyok, korban pun tidak bisa meladeni perkelahian tidak seimbang tersebut. Tidak lama kemudian, korban mengalami cedera hingga terpaksa dilarikan di rumah sakit Raden Mattaher.

Kasus pengeroyokan yang sempat viral akhirnya tercium polisi. Akhirnya, pelakunya berhasil diringkus tim Jatantras Satreskrim Polresta Jambi.