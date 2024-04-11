Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

H+1 Lebaran, Belasan Ribu Kendaraan Melintas GT Kalikangkung Menuju Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |17:36 WIB
H+1 Lebaran, Belasan Ribu Kendaraan Melintas GT Kalikangkung Menuju Jakarta
Ilustrasi GT Kalikangkung (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

SEMARANG - Sebanyak 11.982 kendaraan tercatat melintas dari Semarang menuju Jakarta via Gerbang Tol (GT) Kalikangkung pada H+1 lebaran, Kamis (11/4/2024) sore. Data itu tercatat oleh Pos Terpadu Kalikangkung dari pukul 06.00-15.00 WIB.

Kepala Pos Terpadu Kalikangkung AKP Sujid R membeberkan jumlah data per jam kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju Jakarta. Pada pukul 06:00-07:00 WIB, tercatat ada 569 kendaraan yang melintas GT Kalikangkung. Sementara pukul 14:00-15:00 WIB, tercatat ada 1465 kendaraan yang melintas di sana.

"Jumlah kendaraan entrance Semarang ke Jakarta sebanyak 11.982," kata Sujid kepada wartawan, Kamis.

Sementara itu, ada 20.279 kendaraan yang melintas GT Kalikangkung dari arah Jakarta menuju Semarang. Pada pukul 13:00-14:00 WIB, tercatat ada 3.394 kendaraan yang melintas. Sementara pukul 14:00-15:00 WIB, ada 3.123 kendaraan melintas di GT Kalikangkung dari Jakarta menuju Semarang.

Adapun rincian jumlah kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju Jakarta dan sebaliknya sebagai berikut:

GT Kalikangkung Entrance (Semarang ke Jakarta):

06:00-07:00 : 569

07.00-08.00 : 844

08.00-09.00 : 1.234

09.00-10.00 : 1.685

10.00-11.00 : 1.661

11.00-12.00 : 1625

12:00-13:00 : 1.499

13:00-14:00 : 1.400

14:00-15:00 : 1.465

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mudik lebaran 2024 Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement