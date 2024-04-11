H+1 Lebaran, Belasan Ribu Kendaraan Melintas GT Kalikangkung Menuju Jakarta

SEMARANG - Sebanyak 11.982 kendaraan tercatat melintas dari Semarang menuju Jakarta via Gerbang Tol (GT) Kalikangkung pada H+1 lebaran, Kamis (11/4/2024) sore. Data itu tercatat oleh Pos Terpadu Kalikangkung dari pukul 06.00-15.00 WIB.

Kepala Pos Terpadu Kalikangkung AKP Sujid R membeberkan jumlah data per jam kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju Jakarta. Pada pukul 06:00-07:00 WIB, tercatat ada 569 kendaraan yang melintas GT Kalikangkung. Sementara pukul 14:00-15:00 WIB, tercatat ada 1465 kendaraan yang melintas di sana.

"Jumlah kendaraan entrance Semarang ke Jakarta sebanyak 11.982," kata Sujid kepada wartawan, Kamis.

Sementara itu, ada 20.279 kendaraan yang melintas GT Kalikangkung dari arah Jakarta menuju Semarang. Pada pukul 13:00-14:00 WIB, tercatat ada 3.394 kendaraan yang melintas. Sementara pukul 14:00-15:00 WIB, ada 3.123 kendaraan melintas di GT Kalikangkung dari Jakarta menuju Semarang.

Adapun rincian jumlah kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju Jakarta dan sebaliknya sebagai berikut:

GT Kalikangkung Entrance (Semarang ke Jakarta):

06:00-07:00 : 569

07.00-08.00 : 844

08.00-09.00 : 1.234

09.00-10.00 : 1.685

10.00-11.00 : 1.661

11.00-12.00 : 1625

12:00-13:00 : 1.499

13:00-14:00 : 1.400

14:00-15:00 : 1.465