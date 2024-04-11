Kecelakaan di Tol Japek, Granmax Tewaskan 12 Orang Ternyata Kelebihan Muatan

JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebut kelebihan muatan penumpang atau overload dalam mobil Grandmax menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek (Japek) KM 58 yang menewaskan 12 orang.

Hal ini disampaikan Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono saat menyampaikan hasil Penyidikan atau investigasi penyebab kecelakaan maut tersebut. Dia mengatakan, pada kendaraan tersebut, terdapat 12 orang penumpang.

Di mana, kata dia, seharusnya standar kapasitas mobil Grandmax itu 9 penumpang. "Belum lagi ditambah dengan barang bawaannya. Hal ini tentunya juga menambah ketidakstabilan kendaraan," kata Soerjanto dalam keterangannya, Kamis (11/4/2024).

BACA JUGA: Menko PMK Ingatkan Penanganan Arus Balik Lebih Menantang dari Mudik

Di sisi lain, KNKT mengungkap faktor penyebab lainnya yang membuat kecelakaan maut ini menewaskan penumpang mobil Grandmax tersebut.

"Untuk fatalitas korban disebabkan para penumpang yang berada di mobil penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan," ujarnya.

(Arief Setyadi )