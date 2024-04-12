Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Indonesia Sambut Rencana Kunjungan Paus Fransiskus pada 3-6 September 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:39 WIB
Indonesia Sambut Rencana Kunjungan Paus Fransiskus pada 3-6 September 2024
Indonesia sambut rencana kunjungan Paus Fransiskus pada 3-6 September 2024. (BBC)
JAKARTA - Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 3-6 September 2024. Indonesia akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus ke kawasan Asia Pasifik.

Usai dari Indonesia, Paus Fransiskus akan mengunjungi Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.

Melansir laman Kemlu, Jumat (12/4/2024), Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Undangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Paus Fransiskus telah disampaikan melalui Duta Besar Takhta Suci Vatikan di Jakarta pada 25 Maret 2024.

Kunjungan Paus ke Indonesia memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya bagi umat Katolik, tapi juga bagi seluruh umat beragama.

