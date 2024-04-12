93.000 Kendaraan Lintasi Tol Cipali pada Lebaran Hari Pertama

JAKARTA - Jumlah kendaraan roda empat yang melintasi ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) pada, Rabu 10 April 2024 atau hari pertama Lebaran mencapai 93.000 unit. Angka tersebut naik 25,3 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Namun, jika disandingkan dengan lalu lintas harian normal, maka trafik lalu lintas di Tol Cipali pada Rabu kemarin melonjak 88 persen.

Adapun total volume kendaraan yang sudah melewati ruas Tol Cipali sejak 31 Maret hingga Rabu kemarin mencapai 977.000.

“Pada 10 April 2024, tercatat 93.000 kendaraan melintasi ruas tol Cikopo - Palimanan,” ujar Head of Corporate Communications Astra Infra, Deddy Pradityo Opficon, Kamis (11/4/2024).

Salah satu ruas Tol Trans Jawa itu memang diterapkan contra flow dari Kilometer (Km) 87 - Km 104 untuk mengurai kepadatan. Rekayasa lalu lintas ini berlaku hingga 11 April 2024 pukul 05.00 WIB.

Adapun, kondisi lalu lintas di ruas Tol Cipali pada siang hingga sore hari ramai lancar. Tidak ada kepadatan apalagi kemacetan yang berarti. Potret ini berdasarkan pantauan MNC Portal dari kilometer (Km) 102.