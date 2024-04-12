Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kecelakaan Bus Rosalia Indah Tewaskan 7 Orang, Sopir Diduga Mengantuk

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |06:05 WIB
5 Fakta Kecelakaan Bus Rosalia Indah Tewaskan 7 Orang, Sopir Diduga Mengantuk
Bus Rosalia Indah kecelakaan di Tol Batang (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan maut Bus PO Rosalia Indah terjadi di Tol KM 370 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 11 April 2024. Bus terperosok ke parit.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sebanyak 7 Orang Tewas

Kecelakaan tunggal Bus Rosalia Indah itu menewaskan tujuh orang tewas dan 15 luka-luka. Bahkan, ada anak anak turut menjadi korban.

"15 orang mengalami luka-luka. (Sementara) jenazah (korban) dibawa ke RS Weleri Kendal," katanya.

2. Sopir Mengantuk

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, kecelakaan terjadi karena pengemudi diduga mengantuk sehingga bus keluar jalan.

"Insiden terjadi sekira pukul 06.35 WIB. Bus melaju dari barat ke timur alias dari arah Jakarta di lajur kiri," katanya melalui keterangan resminya, Kamis (11/4/2024).

"Sesampainya di lokasi yakni KM 370+200 jalur A pengemudi diduga mengantuk sehingga bus tersebut keluar jalan," sambungnya.

3. Bus Masuk Parit

Stefanus mengatakan, bus masuk ke parit sepanjang 200 meter yang mengakibatkan tujuh orang tewas, sedangkan 15 lainnya mengalami luka-luka.

