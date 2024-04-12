Gadaikan Mobil Orang, Pria di Ciawi Dikeroyok hingga Terluka

BOGOR - Pria berinisial A (45), menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor. Kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

"Itu (diduga) masalah mobil, pinjam mobil terus mobilnya digadaikan yang punya mobilnya marah," kata Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/4/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Rabu 10 April 2024. Pemilik mobil beserta beberapa orang lainnya yang datang ke kamar kost kos korban diduga emosi.

"(Pelaku) Datang ke kosannya (korban) minta pertanggungjawaban mobilnya mana dikeroyok ini jawabnya nanti-nanti terus," ungkap Agus.

Meski begitu, polisi masih akan mendalami kasus pengeroyokan ini karena korban masih mendapat perawatan di rumah sakit. Termasuk melakukan penyelidikan mencari para pelaku pengeroyokan.

"Kita juga belum dapat informasi dari korban, masih di rumah sakit belum bisa dimintai keterangan dan belum buat laporan polisi. Luka pukul aja," tutupnya.

(Arief Setyadi )