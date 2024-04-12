Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas Terjebak Macet, Puncak Arus Balik di Jalur Puncak Bogor Diprediksi Sabtu-Minggu

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |08:02 WIB
Awas Terjebak Macet, Puncak Arus Balik di Jalur Puncak Bogor Diprediksi Sabtu-Minggu
Ilustrasi jalur Puncak, Bogor (Foto: Putra R)
A
A
A

JAKARTA - Puncak arus balik lebaran 2024 diprediksi terjadi di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, pada tanggal Sabtu dan Minggu, 13-14 April 2024. Perkiraan ini juga mencakup lalu lintas balik kendaraan pemudik lokal.

"Prediksi arus wisata maupun arus balik dikarenakan Jalur Puncak ini adalah sebagai jalur lintasan bagi arus balik pemudik lokal di Jabar maupun Jabodetabek memang nanti prediksikan akan jatuh di hari Sabtu atau Minggu," ujar KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, pada Kamis 11 April 2024.

Untuk itu, para pengendara yang melintasi Jalur Puncak diminta untuk mematuhi aturan lalu lintas dengan baik dan memeriksa kesiapan kendaraan serta kondisi pengemudi. Mereka juga diimbau untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas di lapangan.

"Apabila cuaca di Puncak ini sering berubah, terkadang hujan lebat disertai angin kencang, ataupun turun kabut tebal, mohon memperhatikan menjaga kecepatan kendaraan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain," ujarnya.

Sementara itu, lalu lintas menuju ke kawasan Puncak pada Kamis pagi mengalami peningkatan volume kendaraan. Untuk mengatasi hal tersebut, polisi telah menerapkan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak.

"Antrean kendaraan kurang lebih sudah mencapai 1,5 kilometer. Sehingga saat ini Alhamudulillah sudah terbuka arah atas untuk oneway dari Jakarta menuju Puncak," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement