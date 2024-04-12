Awas Terjebak Macet, Puncak Arus Balik di Jalur Puncak Bogor Diprediksi Sabtu-Minggu

JAKARTA - Puncak arus balik lebaran 2024 diprediksi terjadi di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, pada tanggal Sabtu dan Minggu, 13-14 April 2024. Perkiraan ini juga mencakup lalu lintas balik kendaraan pemudik lokal.

"Prediksi arus wisata maupun arus balik dikarenakan Jalur Puncak ini adalah sebagai jalur lintasan bagi arus balik pemudik lokal di Jabar maupun Jabodetabek memang nanti prediksikan akan jatuh di hari Sabtu atau Minggu," ujar KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, pada Kamis 11 April 2024.

Untuk itu, para pengendara yang melintasi Jalur Puncak diminta untuk mematuhi aturan lalu lintas dengan baik dan memeriksa kesiapan kendaraan serta kondisi pengemudi. Mereka juga diimbau untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas di lapangan.

"Apabila cuaca di Puncak ini sering berubah, terkadang hujan lebat disertai angin kencang, ataupun turun kabut tebal, mohon memperhatikan menjaga kecepatan kendaraan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain," ujarnya.

Sementara itu, lalu lintas menuju ke kawasan Puncak pada Kamis pagi mengalami peningkatan volume kendaraan. Untuk mengatasi hal tersebut, polisi telah menerapkan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak.

"Antrean kendaraan kurang lebih sudah mencapai 1,5 kilometer. Sehingga saat ini Alhamudulillah sudah terbuka arah atas untuk oneway dari Jakarta menuju Puncak," pungkasnya.

(Arief Setyadi )