HOME NEWS JABAR

Jalur Mudik Gentong Padat Merayap Usai Diguyur Hujan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |15:10 WIB
Jalur mudik Gentong padat merayap (Foto: Danandaya Arya Putra)
Jalur mudik Gentong padat merayap (Foto: Danandaya Arya Putra)
TASIKMALAYA - Arus balik mudik lebaran 2024 sudah mulai terasa di jalur mudik Gentong, Tasikmalaya. Situasinya bahkan ramai dilintasi pemudik yang ingin mengarah ke Bandung ataupun Jakarta.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sekitar pukul 14.50 WIB, di jalur mudik Gentong terlihat kepadatan volume kendaraan. Bahkan, terjadi kemacetan tepatnya di Rumah Makan Gentong.

Terlihat sebagai pengendara motor yang hendak ke arah Bandung memilih meneduh sebab hujan ringan masih mengguyur kawasan itu. Salah seorang pemudik Yadi, hendak pulang ke Bandung usai berlebaran di Ciamis.

"Iya ini mau pakai jas hujan dulu a," kata Yadi, Jumat (12/4/2024).

Dia mengaku pulang lebih awal menghindari kemacetan di jalanan, "ya, jalannya masih sepi," sambungnya.

Sementara itu, Kapospam Terpadu Letter U Lingkar Gentong Polres Tasikmalaya Kota, Iptu Ipan menyebut Jalur Gentong diprediksi akan kembali mengalami lonjakan volume kendaraan pada Sabtu 13 April 2024. Lonjakan itu diprediksi menjadi puncak arus balik mudik lebaran 2024.

"Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada malam Minggu," kata Ipan.

