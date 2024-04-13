Arus Balik 2024, Pelabuhan Bakauheni Mulai Ramai Sore Ini

LAMPUNG SELATAN - Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, mulai ramai, Sabtu (13/4/2024), atau H+3 Lebaran. Berdasarkan pantauan sekitar pukul 18.30 WIB jumlah kendaraan yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa semakin bertambah dibanding hari sebelumnya.

Ini berlangsung di Dermaga 7 yang merupakan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Meski demikian, antrean tampak masih lancar dan beberapa kantong parkir di area Pelabuhan Bakauheni masih kosong, antrean kendaraan hanya terjadi di ruas utama untuk akses masuk kapal.

Menurut penuturan Hendra, pemudik asal Sukabumi yang baru saja balik ke kampung halaman di Palembang, untuk masuk dari gerbang utama Pelabuhan Bakauheni sampai bisa ke kapal hanya membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam saja.

Jika dibandingkan dengan pengalaman tahun sebelumnya, ia justru menyebut arus mudik kali ini relatif lebih lengang.

"Saya di sini (antre masuk kapal) dari jam 5. Satu jam lah, kebetulan saya gak antre tadi di kantong parkir. Paling tinggal nunggu bongkar muat setengah atau satu jam. Tahun ini justru lebih lancar dari arus balik mudik tahun kemarin," ungkap Hendra saat diwawancarai MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut, Hendra mengungkap bahwa perkiraan ia masih butuh waktu sekitar 5 jam lagi untuk bisa sampai di kediamannya di Sukabumi. Adapun ia memilih untuk balik lebih awal dari puncak arus mudik lantaran untuk menghindari kemacetan.

"Balik lebih awal biar lebih lancar aja sih. Anak saya juga hari Senin sudah harus balik ke Malang untuk kuliah, jadi saya memilih pulang hari ini, bukan besok atau lusa," ujarnya.