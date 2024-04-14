Iran Beri Peringatan Keras pada Negara-Negara yang Bantu Israel Lancarkan Serangan

TEHERAN - Iran memperingatkan negara manapun yang membantu Israel melancarkan serangan terhadap Iran akan menghadapi konsekuensi serius. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Republik Islam, Brigadir Jenderal Mohammad Reza Ashtiani pada Minggu, (14/4/2024) pagi ketika Republik Islam itu melancarkan serangan besar-besaran ke Israel.

“Negara mana pun yang membuka wilayah udara atau tanahnya bagi Israel untuk menyerang Iran akan menerima tanggapan tegas kami,” kata Ashtiani sebagaimana dilansir RT.

Misi Iran di PBB juga menuntut agar Amerika Serikat (AS) “menjauhi” konflik antara Teheran dan Yerusalem Barat. Ini adalah masalah bilateral, kata misi tersebut dalam sebuah pernyataan di X (sebelumnya Twitter) pada Senin, (8/4/2024) malam. Republik Islam mempunyai hak untuk memberikan tanggapan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, yang memberikan setiap negara hak untuk membela diri, kata pernyataan itu, menunjuk pada “agresi Israel terhadap lokasi diplomatik kami di Damaskus.”

Sebelumnya, Teheran mengonfirmasi bahwa mereka meluncurkan beberapa kendaraan udara tak berawak (UAV) ke Israel dan mengumumkan serangan rudal dalam waktu dekat. Militer Israel melacak lebih dari 100 drone yang menuju ke negara tersebut, media lokal melaporkan, menambahkan bahwa UAV tersebut diperkirakan akan mencapai Israel “dalam beberapa jam” dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan berupaya untuk mencegat mereka di udara.

Perkembangan tersebut mendorong beberapa negara Timur Tengah, termasuk Yordania dan Lebanon, menutup wilayah udaranya. Amman juga mengumumkan keadaan darurat.