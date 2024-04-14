Iran Lancarkan Serangan, AS Tegaskan Dukungan Kuat untuk Israel

WASHINGTON - Iran telah melancarkan serangan udara terhadap Israel dari dalam wilayahnya. Serangan itu menandai peningkatan besar dalam konflik yang telah berlangsung lama antara dua kekuatan regional yang bersaing tersebut.

Jaringan TV pemerintah Iran, IRIN, melaporkan sekira tengah malam pada Minggu (14/4/2024) bahwa pasukan dari negara republik Islam, itu telah meluncurkan lusinan pesawat nirawak atau drone penyerang dari wilayah Iran menuju Israel.

IRIN melaporkan bahwa serangan itu merupakan pembalasan atas apa yang dikatakan para pejabat Iran sebagai serangan Israel yang menewaskan beberapa komandan senior militer Iran di Damaskus pada 1 April.

Militer Israel, yang tidak membenarkan atau menyangkal bertanggung jawab atas serangan 1 April, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan angkatan udara dan angkatan lautnya memantau serangan pesawat tak berawak Iran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi bahwa Israel akan mempertahankan diri “melawan ancaman apa pun dan akan melakukannya dengan tenang dan penuh tekad.”

Dukungan kuat AS

Menanggapi serangan drone Iran terhadap Israel, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Council/NSC), Adrienne Watson, dalam pernyataannya mengatakan Presiden Joe Biden telah menyampaikan dengan jelas “dukungan kuat atas keamanan Israel” dan akan berdiri bersama rakyat Israel dan mendukung pertahanan mereka melawan ancaman dari Iran.

“Presiden Biden secara rutin mendapatkan informasi terbaru mengenai situasi ini dari tim keamanan nasionalnya, dan akan bertemu dengan mereka sore ini di Gedung Putih,” kata Watson menambahkan sebagaiamana dilansir dari VOA Indonesia.