Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Serang Israel, Kemlu RI Beri Imbauan WNI yang Berencana Bepergian ke Timteng

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |12:51 WIB
Iran Serang Israel, Kemlu RI Beri Imbauan WNI yang Berencana Bepergian ke Timteng
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Warga negara Indonesia (WNI) yang berencana melakukan perjalanan dengan melewati wilayah udara atau transit di bandara-bandara negara-negara Timur Tengah diimbau untuk mengantisipasi gangguan pada jadwal penerbangannya. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menyusul serangan besar-besaran Iran terhadap Israel pada Minggu, (14/4/2024).

Serangan Iran terhadap Israel tersebut telah menyebabkan eskalasi ketegangan di wilayyah Timur Tengah. Iran menyebut serangan ini sebagai tindakan membela diri dan pembalasan atas serangan israel terhadap konsulatnya di Damaskus, Suriah yang menewaskan setidaknya tujuh petinggi Garda Revolusi Iran.

“Kemlu & Perwakilan RI di Timur Tengah terus memantau dari dekat eskalasi yang terjadi pasca serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damascus dan serangan balasan Iran ke Israel,” kata Kemlu RI dalam pernyataan di akun X, dahulu Twitter, @Kemlu_RI.

“Eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah tersebut telah menyebabkan beberapa negara di Timur Tengah melakukan pembatasan atau penutupan wilayah udara mereka untuk penerbangan komersil maupun penerbangan lainnya.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173527/adp-e0sF_large.jpg
Legislator Komisi XIII DPR Minta Polri Usut Kembali Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172215/djuhan-HBT2_large.jpg
Bareskrim Asistensi Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169314/susilaningtias-wnlJ_large.jpg
Ini Alasan Keluarga Diplomat Arya Daru Ajukan Perlindungan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169256/susilaningtias-ZwEx_large.jpg
6 Anggota Keluarga Arya Daru Ajukan Permohonan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169232/penghormatan_terakhir_zetro_leonardo_purba-cE52_large.jpg
Beri Penghormatan Terakhir pada Zetro, Menlu RI: Selamat Jalan, Tugasmu Akan Kami Lanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169088/zetro-SzjW_large.jpg
Jenazah Zetro, Staf KBRI Peru Korban Penembakan Bakal Dimakamkan Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement