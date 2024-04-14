Advertisement
Ratusan Drone dan Rudal Iran Serang Israel, Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |09:31 WIB
Foto: Reuters.
JAKARTA Iran melancarkan serangan langsung pertamanya ke Israel pada Sabtu, (13/4/2024) malam dengan mengerahkan ratusan drone dan rudal balistik. Serangan ini diklaim Teheran sukses menghancurkan sejumlah target-target penting di Israel.

Laporan dari Israel menyebutkan serangan itu memicu sirene peringatan dan ledakan di berbagai wilayah. Sementara pihak berwenang melaporkan jatuhnya korban luka-luka, termasuk seorang gadis berusia 7 tahun yang mengalami cidera parah.

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) telah memantau eskalasi situasi ini dari dekat sejak serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus pekan lalu. Kemlu RI terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KBRI Amman, KBRI Teheran Perwakilan RI lainnya di Timur Tengah, termasuk situasi para WNI yang tinggal di kawasan tersebut.

Terkait serangan Iran ke Israel ini, KBRI Amman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang menetap di wilayah Israel. Hingga saat ini tidak ada informasi WNI yg terdampak dalam serangan balasan Iran ke Israel pada 14 April 2024.

Database KBRI Amman mencatat terdapat 115 WNI yg berada di Israel. Mayoritas menetap di Yerusalem, Tel Aviv dan Arava.

Halaman:
1 2
      
