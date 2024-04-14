Arus Lalu Lintas Normal, Oneway Lokal di Semarang-Solo Dihentikan





SEMARANG - Polisi menghentikan rekayasa arus lalu lintas dengan skema satu arah (one way) lokal dari KM 459 Ruas Jalan Tol Semarang-Solo hingga KM 414 GT Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang-Semarang, Minggu (14/4/2024) pagi.

Sebelumnya, oneway lokal diberlakukan pada Sabtu (13/4/2024) pukul 21.45 WIB karena mengantisipasi kemacetan.

"Oneway lokal KM 459 Ruas Jalan Tol Semarang-Solo sampai dengan KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang-Semarang dihentikan pada pukul 07.30 WIB," kata Vice President (VP) Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo, Minggu (14/4/2024).

Marlinda mengatakan, volume kendaraan di sepanjang Jalan Tol Semarang-Solo dalam kondisi normal hingga saat ini. Ia berkata, kondisi lalu lintas juga terpantau ramai lancar.

"Terpantau sampai dengan saat ini volume lalu lintas kendaraan sepanjang Jalan Tol Semarang-Solo ramai lancar dan kembali difungsikan normal 2 arah pada pukul 07.54 WIB," ucapnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima.