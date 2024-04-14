Puncak Arus Balik, Bandara Juanda Mulai Dipadati Ribuan Pemudik Hari Ini

SURABAYA - Empat hari setelah libur lebaran, arus balik di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, mulai ramai. Pengguna jasa penebangan yang melalui bandara ini mulai menunjukkan peningkatan setelah dipengaruhi menyusul selesainya masa libur lebaran pada Senin 15 April 2024 esok.

Para calon penumpang ini sengaja kembali ke tempat kerja pada hari ini karena besok sudah mulai kerja.

Sebelumnya para pemudik ini merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Sementara itu, harga tiket pesawat pun diakui pemudik melonjak naik. Namun, warga memilih untuk membeli langsung tiket pulang pergi.

Dari data pihak Angkasa Pura 1, Bandara Juanda mencatat peningkatan jumlah penumpang dan pengguna jasa penerbangan terjadi mulai sepanjang hari Sabtu 13 April 2024 kemarin.

Di mana dalam seharinya, ada total hampir mencapai 41 ribu penumpang yang tiba dan berangkat Bandara Juanda. Namun jumlah tersebut turun sekitar 14,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama/ pada arus mudik tahun lalu.