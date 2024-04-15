Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Slamet Riyadi Pelopori Pembentukan Pasukan Khusus untuk Tumpas Pemberontak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |05:04 WIB
Slamet Riyadi/ Foto: sejarah-tni-mil.id
Slamet Riyadi/ Foto: sejarah-tni-mil.id
JAKARTA - Sejarah kelahiran Kopassus sebagai satuan tidak terlepas dari rangkaian bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Pada Juli 1950, muncul pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Pimpinan Angkatan Perang RI saat itu segera mengerahkan pasukan untuk menumpas gerombolan RMS. Operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium III Kolonel A E Kawilarang, sedangkan sebagai Komandan Operasinya ditunjuk Letkol Slamet Riyadi.

Peristiwa ini akhirnya menginspirasi Slamet Riyadi untuk memelopori pembentukan suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan yang bagaimana pun beratnya.

Slamet Riyadi gugur di tangan pemberontak di Kepulauan Maluku tahun 1950 lalu saat memadamkan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Halaman:
1 2 3
      
