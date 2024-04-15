Tas Pemudik Berisi Uang Ro100 Juta Tertinggal di Rest Area Tol Trans Sumatera

LAMPUNG TENGAH - Aiptu Supriyanto, anggota Polri yang berjaga di Rest Area KM 116 A Tol Trans Sumatera wilayah hukum Polres Lampung Tengah, menemukan tas pemudik yang tertinggal di toilet.

Saat menemukan tas pemudik tersebut, Aiptu Supriyanto langsung bergegas mengumumkan menggunakan pengeras suara masjid di Rest Area setempat dan mengembalikan kepada pemiliknya.

Peristiwa itu terjadi saat arus balik lebaran 2024 di Rest Area KM 116 A, Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni - Palembang, wilayah Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Minggu (14/4/2024) sekira pukul 07.00 WIB.

Supriyanto mengatakan, awalnya dia tengah melakukan patroli jalan kaki sekaligus memberikan himbauan di lokasi sekitar tempat peristirahatan pemudik.

"Saat sedang patroli, saya temukan tas pemudik yang tertinggal dengan posisi tergantung di tembok toilet umum no 3 Rest Area," ujar Supriyanto.

Saat menemukan tas tersebut, Supriyanto tak berani membuka sendiri, sehingga dia membawa tas tersebut ke pos untuk diperiksa bersama security dan OB Rest Area.

"Saat dibuka, isinya uang tunai pecahan lebih kurang senilai Rp100 juta. Selain itu ada barang berharga berupa handphone, paspor dan dompet yang berisi identitas pemilik," kata dia.