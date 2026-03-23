Saat Pemudik Tak Kuasa Tahan Tangis Rindukan Orangtua yang Telah Tiada

Saat Pemudik Tak Kuasa Tahan Tangis Rindukan Orangtua yang Telah Tiada (Danandaya)

JAKARTA - Suasana area keberangkatan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta masih terbilang ramai dipadati pemudik, pada Senin (23/3/2026) siang. Di tengah keramaian itu, ada seorang Ibu bernama Inah (40) yang hatinya diselimuti rasa rindu kepada kedua orang tuanya yang telah tiada.

Tim Okezone awalnya mewawancarai Inah mengapa ia dan anaknya baru mudik ke Nganjuk, Jawa Timur, setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Menurutnya, sang anak baru mendapatkan libur kerja, sehingga dirinya dan keluarga baru bisa mudik setelah Lebaran.

"Ya anak baru libur. Jadi ya pengen ketemu Mbah," kata Inah di area keberangkatan stasiun Pasar Senen.

Sosok Mbah yang dirindukan sang anak merupakan orangtua dari suaminya. Pada momen Lebaran kali ini, sang suami telah lebih dulu pulang kampung karena harus merawat orang tuanya yang sedang sakit.

"Bapaknya sudah duluan, karena Mbah kan lagi sakit," ucapnya.

Suasana pun mulai menjadi haru ketika ia dengan tegar mengaku tak begitu sedih karena Lebaran kali ini tak dirayakan bersama suami tercinta. Ia memahami betul alasan sang suami pulang lebih dulu untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit.

"Ya sudah ada anak sih, enggak sedih amat (walaupun lebaran ga bareng suami). Bapak kan (suami saya) nengokin mamanya," kata Inah.

Seketika Inah mengusap air matanya di tengah wawancara tersebut. Dengan suara bergetar, ia mengaku merindukan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia dua tahun lalu.

"Ibu boleh tahu apa yang bikin Ibu sedih hari ini bu," tanya tim iNews Media Group.

“Karena Ibu saya udah enggak ada, Bapak saya udah enggak ada. Sudah dua tahun. Sudah dua Lebaran,” ujarnya sambil menangis.