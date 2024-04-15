Cerita Pemudik Asal Indramayu Tempuh 8 Jam Perjalanan Via Pantura ke Bekasi

KARAWANG - Kemacetan di puncak arus balik mulai terjadi pada Minggu (14/4/2024) malam. Selain di Tol, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di Jalan Raya Pantura menuju Jakarta.

Salah satu titik kemacetan di Jalan Raya Pantura berada di Simpang Jomin, Purwakarta, Jawa Barat. Sebab, titik ini menjadi pertemuan 2 jalur yakni Jalan Raya Cikopo dan Jalan Raya Pantura itu sendiri.

Kemacetan ini berdampak pada waktu perjalanan para pemudik seperti, Sam, asal Indramayu misalnya. Kepada MNC Portal Indonesia, pria 31 tahun itu menceritakan perjalannya dari kampung halaman. Sejatinya, ia sengaja memilih kembali ke Bekasi di puncak arus balik hari ini dengan alasan memiliki waktu lengang.

Dia pun menyempatkan diri rehat di SPBU Babakan Maja, Jalan Raya Pantura. Sambil menikmati segelas kopi, Sam dengan sabar menanti kemacetan mengurai. Apalagi, perjalanan mudiknya tahun ini memakan waktu lebih lama dari sebelumnya.

"Kalau hari biasa sih 4 jam ke Bekasi dari Indramayu. Sekarang bisa 7 sampai 8 jam," kata Sam kepada MNC Portal Indonesia, Senin, (15/4/2024) dini hari.

"Nggak buru-buru juga sih ini," tambahnya.