INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

3 Ribu Kendaraan Melintas per Jam, GT Kalikangkung Ramai Lancar di Puncak Arus Balik

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |02:30 WIB
3 Ribu Kendaraan Melintas per Jam, GT Kalikangkung Ramai Lancar di Puncak Arus Balik
Tol Kalikangkung (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau ramai lancar di malam yang diprediksi menjadi puncak arus balik lebaran 2024/idulfitri 1445 H.

Berdasarkan data Pos Terpadu Operasi Ketupat Candi GT Kalikangkung, pada Minggu (14/4/2024) malam, jumlah kendaraan yang melintas berada di angka tiga ribuan per jam.

Jumlah tersebut setidaknya terjadi pada pukul 18.00-23.00 WIB.

Jumlah kendaraan yang melintas per jamnya itu terbilang turun dibandingkan dengan siang dan sore hari ini yang menyentuh angka empat ribuan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
