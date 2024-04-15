SEMARANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau ramai lancar di malam yang diprediksi menjadi puncak arus balik lebaran 2024/idulfitri 1445 H.
Berdasarkan data Pos Terpadu Operasi Ketupat Candi GT Kalikangkung, pada Minggu (14/4/2024) malam, jumlah kendaraan yang melintas berada di angka tiga ribuan per jam.
Jumlah tersebut setidaknya terjadi pada pukul 18.00-23.00 WIB.
Jumlah kendaraan yang melintas per jamnya itu terbilang turun dibandingkan dengan siang dan sore hari ini yang menyentuh angka empat ribuan.