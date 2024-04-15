3 Fakta Suami Bunuh Istri dan Dikubur di Rumah Selama 6 Tahun

JAKARTA - Mayat perempuan ditimbun didalam rumah, baru terungkap setelah enam tahun lamanya gegerkan warga Jalan Kandea II, Kelurahan Bontola Tua, Kecamatan Bontola, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Okezone merangkum kasus pembunuhan tersebut. Berikut ulasannya:

1. Pelaku Pembunuhan Suami Sendiri

Pelaku rupanya tidak lain adalah suami sendiri. Pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar. Sementara itu, anak dan saudara korban histeris saat mendatangi lokasi.

2. Peristiwa Pembunuhan Terungkap Setelah Enam Tahun

Kejadian ini baru terungkap setelah 6 tahun kemudian. Peristiwa tersebut langsung menghebohkan warga sekitar, saat polisi melakukan penggalian terhadap jenazah korban untuk dilakukan autopsi yang tinggal tulang belulang.