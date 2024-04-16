G7 Siap Beri Sanksi ke Iran Paska Serangan ke Israel

G7 siap beri sanksi ke Iran usai serangan ke Israel (Foto: Reuters)

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak mengatakan negara-negara demokrasi utama Kelompok Tujuh (G7) sedang menyusun paket tindakan terkoordinasi terhadap Iran atas serangan ke Israel.

“Saya berbicara dengan sesama pemimpin G7, kami bersatu dalam mengutuk serangan ini,” kata Sunak di parlemen.

Italia, yang memegang jabatan presiden bergilir G7, mengatakan pihaknya terbuka terhadap sanksi baru dan menyarankan tindakan baru apa pun akan menyasar individu.

Dalam wawancara dengan Reuters, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan semua anggota G7 harus mendukung sanksi baru.

“Jika kita perlu menerapkan lebih banyak sanksi terhadap orang-orang yang jelas-jelas terlibat melawan Israel, misalnya mendukung terorisme, mendukung Hamas, maka hal itu mungkin dilakukan,” terang Tajani.

Serangan Iran telah mengganggu perjalanan, dengan setidaknya selusin maskapai penerbangan membatalkan atau mengubah rute penerbangan, dan regulator penerbangan Eropa menegaskan kembali saran agar maskapai penerbangan berhati-hati di wilayah udara Israel dan Iran.

Iraqi Airways mengumumkan dimulainya kembali penerbangan antara Irak dan Iran pada Selasa (16/4/2024).