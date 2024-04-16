Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menguak Alasan Raja Mataram Punya Banyak Selir Cantik

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |06:01 WIB
Menguak Alasan Raja Mataram Punya Banyak Selir Cantik
Ilustrasi kerajaan (Foto: ist)
JAKARTA - Di Nusantara, para raja kerap memiliki banyak selir, yang bisa jadi karena pertimbangan politik atau simbol kekuasaan dan kemakmuran.

Raja Mataram menjadi salah satu yang terkenal dengan banyaknya selir dari Jawa Timur. Selama masa kekuasaannya, memiliki selir sebagai permaisuri bukanlah hal yang langka dan sering dianggap sebagai bagian dari strategi politik untuk memperkuat kekuasaan, dikenal sebagai perkawinan politik.

Raja Mataram cenderung memilih perempuan dari Jawa Timur sebagai selir karena dipercaya bahwa daerah tersebut melahirkan banyak perempuan cantik yang menjadi pusat perhatian di istana. Selain cantik, mereka juga dianggap memiliki sifat yang cocok dengan standar keanggunan dan kelembutan yang diinginkan oleh Raja Mataram.

Namun, di balik pemilihan selir-selir ini, ada pertimbangan politik yang serius. Banyak dari selir-selir ini berasal dari keluarga bangsawan, yang dipilih sebagai simbol persatuan dan loyalitas antar kerajaan.

Namun, tidak jarang juga ada selir yang berasal dari latar belakang biasa, yang sering kali menyebabkan persaingan di antara mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi di istana.

