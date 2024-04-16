Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta Kecelakaan Pemudik di Tol Cipali hingga 1 Orang Tewas

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |06:15 WIB
4 Fakta Kecelakaan Pemudik di Tol Cipali hingga 1 Orang Tewas
Kecelakaan di Tol Cipali (foto: dok ist)
A
A
A

KECELAKAAN pemudik terjadi di ruas Tol Cipali Km 79.200 B (dari Cirebon arah Jakarta), Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, pada Senin 15 April 2024.

Dalam peristiwa kecelakaan tersebut, ada korban jiwa dan luka-luka. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kecelakaan Libatkan Tiga Kendaraan

 

Kanit PJR Tol Cipali, Ipda Raden Nugraha mengatakan, insiden kecelakaan tersebut melibatkan tiga kendaraan, antara lain minibus Toyota Avanza nopol B 2412 SRA, Toyota Hiace nopol G 7221 OF, dan Toyota Inova nopol H 1505 FD.

“Masih dalam penyelidikan untuk mengetahui sebab-sebab pasti terjadinya kecelakaan,” kata Raden kepada wartawan.

2. Satu Orang Tewas dan Dua Luka

Korban meninggal dunia atas nama Muhamad Husni Mubarok (24), warga Dusun Penarukan RT 08/02 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Adapun dua korban luka atas nama Ika Yustina (47) warga Jalan Tegal Parang Utama VI RT 06/04 Desa/Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan Jehana Puspita Andari (14).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234//basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement