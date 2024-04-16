4 Fakta Kecelakaan Pemudik di Tol Cipali hingga 1 Orang Tewas

KECELAKAAN pemudik terjadi di ruas Tol Cipali Km 79.200 B (dari Cirebon arah Jakarta), Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, pada Senin 15 April 2024.

Dalam peristiwa kecelakaan tersebut, ada korban jiwa dan luka-luka. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kecelakaan Libatkan Tiga Kendaraan

Kanit PJR Tol Cipali, Ipda Raden Nugraha mengatakan, insiden kecelakaan tersebut melibatkan tiga kendaraan, antara lain minibus Toyota Avanza nopol B 2412 SRA, Toyota Hiace nopol G 7221 OF, dan Toyota Inova nopol H 1505 FD.

“Masih dalam penyelidikan untuk mengetahui sebab-sebab pasti terjadinya kecelakaan,” kata Raden kepada wartawan.

2. Satu Orang Tewas dan Dua Luka

Korban meninggal dunia atas nama Muhamad Husni Mubarok (24), warga Dusun Penarukan RT 08/02 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Adapun dua korban luka atas nama Ika Yustina (47) warga Jalan Tegal Parang Utama VI RT 06/04 Desa/Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan Jehana Puspita Andari (14).