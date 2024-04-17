Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tiga Balon Udara yang Viral di Gunungkidul Jatuh, Sempat Bikin Mati Listrik

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:01 WIB
Tiga Balon Udara yang Viral di Gunungkidul Jatuh, Sempat Bikin Mati Listrik
Balon udara jatuh (Foto: istimewa)
A
A
A

YOGYAKARTA - Tiga balon udara mendarat di Gunungkidul, Yogyakarta, 2 di antaranya di Kapanewon Ponjong dan satu lagi di Playen.

Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan kerugian berarti. Tiga balon udara tersebut sempat viral di media sosial (medsos).

Satu balon udara yang jatuh di Padukuhan Glidag menimpa saluran irigasi. Sementara balon udara yang jatuh di Dusun Tanggulangin mengganggu jaringan listrik.

Rata-rata balon tersebut memiliki panjang sekitar 6 meter dengan diameter sekitar setengah meter. Di bagian bawah ada rangka berbentuk lingkaran dari bambu. Balon tersebut terbuat dari plastik yang direkatkan.

Di tengahnya terdapat sebuah kain berbentuk bulat yang hangus terbakar dan terikat ke rangka menggunakan empat ruas kawat tipis. Beruntung balon udara tersebut tidak terbakar.

Kapolsek Ponjong, Kompol Yulianto mengungkapkan balon udara pertama jatuh di Kalurahan Genjanah yang mendarat di tiang listrik dan mengakibatkan listrik mati. Kemudian balon udara kedua jatuh di sawah milik warga di padukuhan Kerjo.

"Iya, ada balon yang jatuh," kata dia, Rabu (17/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polsek Ponjong balon udara viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement