Tiga Balon Udara yang Viral di Gunungkidul Jatuh, Sempat Bikin Mati Listrik

YOGYAKARTA - Tiga balon udara mendarat di Gunungkidul, Yogyakarta, 2 di antaranya di Kapanewon Ponjong dan satu lagi di Playen.

Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan kerugian berarti. Tiga balon udara tersebut sempat viral di media sosial (medsos).

Satu balon udara yang jatuh di Padukuhan Glidag menimpa saluran irigasi. Sementara balon udara yang jatuh di Dusun Tanggulangin mengganggu jaringan listrik.

Rata-rata balon tersebut memiliki panjang sekitar 6 meter dengan diameter sekitar setengah meter. Di bagian bawah ada rangka berbentuk lingkaran dari bambu. Balon tersebut terbuat dari plastik yang direkatkan.

Di tengahnya terdapat sebuah kain berbentuk bulat yang hangus terbakar dan terikat ke rangka menggunakan empat ruas kawat tipis. Beruntung balon udara tersebut tidak terbakar.

Kapolsek Ponjong, Kompol Yulianto mengungkapkan balon udara pertama jatuh di Kalurahan Genjanah yang mendarat di tiang listrik dan mengakibatkan listrik mati. Kemudian balon udara kedua jatuh di sawah milik warga di padukuhan Kerjo.

"Iya, ada balon yang jatuh," kata dia, Rabu (17/4/2024).