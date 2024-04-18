Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perahu Terhempas Gelombang Saat Memancing , Dokter Muda Ini Hilang di Perairan Lancing

edy gustan , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:07 WIB
Perahu Terhempas Gelombang Saat Memancing , Dokter Muda Ini Hilang di Perairan Lancing
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

LOMBOK TENGAH - Dokter Lalu Wisnu Aditia Wardana (27), warga Desa Kateng Pendem, Praya Barat dilaporkan hilang di Perairan Lancing, Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Praya Barat, Lombok Tengah pada Rabu 17 April 2024, sekira pukul 15.00 Wita.

Kabar tersebut viral di media sosial dan diunggah oleh akun Baiq Fitriana Fatonhi, yang merupakan kerabat korban. Selanjutnya, bibi korban bernama Baiq Ernawati langsung melaporkan peristiwa itu kepada Kantor SAR Mataram.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bahwa korban diketahui mancing bersama seorang rekannya menggunakan perahu di Perairan Lancing, Dusun Tampah, Praya Barat. Diduga perahu tersebut terbalik lantaran terhempas gelombang.

"Perkiraan kordinat LKP 8"54,53,12 S" - 116" 12.10.71 E" Heading 255,740 jarak 505 NM dari unit siaga SAR Kuta Mandalika," isi laporan kepada Kantor SAR Mataram, Kamis (18/4/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169399//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-V6v2_large.jpg
Pria di Cilincing Hilang Usai Tercebur Sungai saat Operasikan Perahu Eretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3164036//pemancing_tewas_digulung_gelombang_tinggi-mci6_large.jpg
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163551//1_orang_hanyut_ditemukan_tewas_di_sungai_pasaman-JXtI_large.jpg
Diterjang Air Bah, 1 Orang Hanyut Ditemukan Tewas di Sungai Pasaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147921//tim_sar_mencari_korban_tenggelam-lXO2_large.jpg
Dua Bocah Terseret Sungai Brantas Malang, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/338/3145934//hanyut-vIQt_large.jpg
Diduga Tenggelam saat Cuci Mobil di Sungai Cigede Bogor, Pria Ini Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement