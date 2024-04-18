Perahu Terhempas Gelombang Saat Memancing , Dokter Muda Ini Hilang di Perairan Lancing

LOMBOK TENGAH - Dokter Lalu Wisnu Aditia Wardana (27), warga Desa Kateng Pendem, Praya Barat dilaporkan hilang di Perairan Lancing, Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Praya Barat, Lombok Tengah pada Rabu 17 April 2024, sekira pukul 15.00 Wita.

Kabar tersebut viral di media sosial dan diunggah oleh akun Baiq Fitriana Fatonhi, yang merupakan kerabat korban. Selanjutnya, bibi korban bernama Baiq Ernawati langsung melaporkan peristiwa itu kepada Kantor SAR Mataram.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bahwa korban diketahui mancing bersama seorang rekannya menggunakan perahu di Perairan Lancing, Dusun Tampah, Praya Barat. Diduga perahu tersebut terbalik lantaran terhempas gelombang.

"Perkiraan kordinat LKP 8"54,53,12 S" - 116" 12.10.71 E" Heading 255,740 jarak 505 NM dari unit siaga SAR Kuta Mandalika," isi laporan kepada Kantor SAR Mataram, Kamis (18/4/2024).

