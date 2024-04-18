Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

626 Orang Dievakuasi Pasca Gunung Ruang Erupsi

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |23:07 WIB
626 Orang Dievakuasi Pasca Gunung Ruang Erupsi
Gunung Ruang meletus (Foto : PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ruang di Sulawesi Utara memasuki status awas atau level IV, hal ini membuat warga yang berada di radius 6 km, yakni di Pulau Tagulandang harus mengosongkan wilayahnya.

Atas kejadian itu sebanyak 626 orang telah dievakuasi menuju tempat aman. Di mana 626 terdiri dari 579 orang pada hari pertama dan 47 orang pada hari kedua.

"Maksudnya untuk hari ke 1 yang terevakuasi 579 org dan untuk hari ke 2 yang terevakuasi 47 orang. Jadi total korban yang terevakuasi selama 2 hari berjumlah 626 orang," kata Humas Basarnas Manado, Al Ikram dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).

Selain itu, proses pengamanan saat ini masih berlanjut di Tagulandang hingga kamis, 18 april 2024. Di mana intensitas perkembangan terkait Gunung ruang mengalami peningkatan sejak kemarin malam meletus mengeluarkan larva dan bebatuan.

"Tim SAR gabungan telah memberikan himbauan kepada masyarakat yang tinggal di radius 5 km agar secepat nya mengungsi agar tidak memakan korban jiwa," ujarnya.

Adapun pemerintah daerah Tagulandang sudah menetapkan darurat bencana selama 2 minggu dari tanggal 16 april 2024. Semua unsur bantuan instansi yang yang dari Manado baik TNI, polisi, tagana, dan potensi SAR sudah di berangkatkan ke Tagulandang untuk di perbantukan pengamanan masyarakat setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/525/3144473/gunung-4Q5x_large.jpg
Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/18/3144099/gunung_meletus-6c79_large.jpg
Gunung Etna Meletus Dahsyat, Turis Panik Berlarian Menyelamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127778/gunung_gede_alami_peningkatan_gempa_vulkanik-cWfG_large.jpg
Gunung Gede Alami Peningkatan Gempa Vulkanik, 21 Kejadian Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/340/3083458/gunung_ibu_meletus-kShR_large.jpeg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/340/3081032/gunung_ibu_meletus-m3Fj_large.jpg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037288/gunung-lewotobi-laki-laki-meletus-abu-vulkanik-capai-500-meter-bnPZ4TCz6X.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Capai 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement