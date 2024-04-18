626 Orang Dievakuasi Pasca Gunung Ruang Erupsi

JAKARTA - Gunung Ruang di Sulawesi Utara memasuki status awas atau level IV, hal ini membuat warga yang berada di radius 6 km, yakni di Pulau Tagulandang harus mengosongkan wilayahnya.

Atas kejadian itu sebanyak 626 orang telah dievakuasi menuju tempat aman. Di mana 626 terdiri dari 579 orang pada hari pertama dan 47 orang pada hari kedua.

"Maksudnya untuk hari ke 1 yang terevakuasi 579 org dan untuk hari ke 2 yang terevakuasi 47 orang. Jadi total korban yang terevakuasi selama 2 hari berjumlah 626 orang," kata Humas Basarnas Manado, Al Ikram dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).

Selain itu, proses pengamanan saat ini masih berlanjut di Tagulandang hingga kamis, 18 april 2024. Di mana intensitas perkembangan terkait Gunung ruang mengalami peningkatan sejak kemarin malam meletus mengeluarkan larva dan bebatuan.

"Tim SAR gabungan telah memberikan himbauan kepada masyarakat yang tinggal di radius 5 km agar secepat nya mengungsi agar tidak memakan korban jiwa," ujarnya.

Adapun pemerintah daerah Tagulandang sudah menetapkan darurat bencana selama 2 minggu dari tanggal 16 april 2024. Semua unsur bantuan instansi yang yang dari Manado baik TNI, polisi, tagana, dan potensi SAR sudah di berangkatkan ke Tagulandang untuk di perbantukan pengamanan masyarakat setempat.