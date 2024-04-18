Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jasad Balita Tercebur Kali Tuntang Gubug Grobogan Ditemukan

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |02:04 WIB
Jasad Balita Tercebur Kali Tuntang Gubug Grobogan Ditemukan
Kali Tuntang Gubug lokasi balita hanyut dan tenggelam (Foto : MPI)
A
A
A

GROBOGAN - Upaya Tim SAR gabungan mencari balita yang tercebur Kali Tuntang, Rabu (17/4/2024) menuai hasil. Jasad balita yang tenggelam telah ditemukan warga yang beraktivitas di sekitar sungai dan dilaporkan ke tim SAR gabungan.

Menurut informasi yang MNC Portal Indonesia peroleh saat mendatangi lokasi pencarian di sekiar Bendung Gelapan, Gubug, Grobogan, pihak keluarga yakin jika mayat identik.

"Saya yakin itu keponakan saya. Karena kesamaan baju yang dipakai saat terjebur kali," ujar Kakak Solikin kepada petugas SAR gabungan di lokasi pencarian.

Selain kaos atau baju yang dikenakan korban identik, ciri rambut, identifikasi tubuh juga menjadi penanda bahwa jenazah tersebut adalah Azriel (4) keponakannya.

Karena itu, pihaknya berharap jenazah bisa diserahkan ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan.

"Kami yakin dan benar yakin ini jenazahnya (Azriel) keponakan saya. Jika belum dibawa ke RS bisa diantar ke Puskesmas atau rumah duka untuk segera disemayamkan," lanjutnya.

Sementara itu petugas BPBD Grobogan dan tim SAR gabungan awalnya sudah menghentikan pencarian. Hal ini dikarenakan hujan turun menyulitkan proses pencarian.

1 2
      
