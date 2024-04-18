Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Polda Sumsel Gerebek Pabrik Mie Formalin dan Borak, Pemilik Pabrik Diamankan

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |15:23 WIB
Polda Sumsel Gerebek Pabrik Mie Formalin dan Borak, Pemilik Pabrik Diamankan
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Tim Krimsus Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mengerbek sebuah pabrik mie kuning berformalin bercampur borak di Kota Lubuklinggau yang sudah beroperasi selama 5 tahun, Kamis (18/4/2024) sekitar pukul 12.00 WIB.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol A, Rachmad Wibowo melalui Dirkrimsus Polda Sumsel Kombes Suro Pratomo melalui Kasubdit Indaksi Kompol Hadi Sutrianto mengatakan penangkapan gudang mie berformalin ini atas laporan pengaduan masyarakat (Dumas).

"Ada laporan masyarakat bahwa di wilayah Jalan Kenanga I Lintas Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau Sumsel, ada pabrik mie berformalin, ketika kita datangi kita cek ternyata tertangkap tangan," kata Hadi di lokasi pengerbekan.

Dikatakan Hadi, ketika dilakukan penggerebekan ternyata pekerja sedang mencampur atau merendam mie yang sudah jadi ke dalam ember hitam yang sudah berisi formalin.

"Saat kami datang, ditemukan pegawainya sedang mencampur formalin dan borak ke dalam ember untuk merendam mie," katanya.

Dan dari penggerebekan itu pihaknya mengamankan lebih kurang 200 Kg mie formalin yang siap diedarkan ke Pasar Di Kota Lubuklinggau.

Dalam satu bulan ini pabrik mie berformalin bercampur borak tersebut ditaksir mampu memproduksi 5-6 ton mie formalin.

"Mie ini rencananya siap edar di pasar, untuk wilayah operasinya di Pasar Satelit Lubuklinggau," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/610/3154183//ayah-EHYd_large.jpg
Ayah dan Anak Kompak Menjual Video Porno di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/610/3144628//penjual_burung_di_palembang_kedapatan_bawa_sabu_11_kg_dijanjikan_upah_rp10_juta-GZLy_large.jpg
Penjual Burung di Palembang Kedapatan Bawa Sabu 11 Kg, Dijanjikan Upah Rp10 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/610/3095525//fadilla_alias_datuk_resmi_jadi_tersangka_penganiayaan_kepada_dokter_muda-v2M0_large.jpg
Penganiaya Dokter Muda di Palembang Resmi Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement