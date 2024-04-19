9 Negara yang Ternyata Tidak Diakui PBB, Salah Satunya Palestina

LONDON - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan internasional yang mendorong kerjasama internasional resmi terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB memiliki anggota sebanyak 193 negara. Diluar dari 193 negara anggota PBB, masih ada sedikitnya 9 negara yang belum diakui sebagai negara anggota PBB.

Alasannya adalah karena negara-negara tersebut masih belum memenuhi beberapa syarat terbentuknya sebuah negara seperti syarat de facto atau syarat de jure.

Berikut 9 negara yang belum memperoleh pengakuan PBB maupun dunia setelah melansir dari berbagai sumber.

1. Ossetia Selatan dan Abkhazia

Ossetia Selatan merupakan wilayah separatis dari Georgia. Dilansir dari Le Journal International, semuanya berawal ketika Republik Uni Soviet runtuh dan Georgia mencabut otonomi Ossetia Selatan. Georgia yang menganggap Ossetia Selatan sebagai minoritas dengan otonomi yang tidak sah menyebabkan timbulnya konflik bersenjata dari tahun 1991 hingga tahun 1992. Berakhirnya dengan perjanjian damai dan penandatanganan deklarasi kemerdekaan Ossetia Selatan. Serangan kembali terjadi pada bulan Agustus 2008 oleh Georgia demi mendapatkan kembali kendali atas Ossetia Selatan. Pertempuran yang menyebar hingga ke Abkhazia berakhir dengan kekalahan Georgia. Hasil akhirnya bagi Ossetia Selatan dan Abkhazia ialah memperoleh pengakuan dari Rusia, Nikaragua, Venezuela, dan Naulu

2. Republik Demokratis Arab Sahrawi atau Sahara Barat

Wilayah Sahara Barat yang awalnya dikuasai Spanyol kemudian juga dikuasai Maroko dengan diklaimnya kedaulatan wilayah tersebut. Pada tahun 1975, Maroko membentuk gerakan demonstrasi massa yang strategis bernama Green March guna untuk mengambil alih wilayah yang sebelumnya telah dikuasai Spanyol. Melansir dari Le Journal International, Spanyol menandatangani perjanjian Madrid pada tahun 1979 untuk membagi wilayah kekuasaan antara Maroko dan Mauritania. Sahara Barat yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1976 kemudian mendirikan negara dengan nama Republik Demokratik Arab Sahrawi. Walaupun Sahara Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya dan diakui oleh 44 negara anggota PBB, Maroko tetap menguasai wilayah Sahara Barat sebanyak 80%.

3. Transnistria

Transnistria, disebut juga Republik Moldavian Pridnestrovian (RMN), terletak di antara Ukraina dan Moldavia dengan ibukotanya di Tiraspol memiliki nasib yang sama dengan Ossetia Selatan. Selain masih belum mendapat pengakuan dari PBB, Transnistria juga memiliki konflik dengan Moldavia sebagai tanah airnya. Keterlibatan Rusia yang ikut membantu dalam proses separatisme Transnistria menghasilkan kesepakatan antara Moldavia dengan Rusia untuk mendeklarasikan RMN pada tahun 1992. Mengutip dari Le Journal International, saat ini negara-negara yang mengakui Transnistria baru hanya Ossetia Selatan, Abkhazia, dan Nagorno-Karabakh.